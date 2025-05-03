Как долго продлится непогода в Азербайджане?

Нестабильная погода, наблюдаемая на территории Азербайджана, сохранится до 6 мая.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Сообщается, что по состоянию на утро 3 мая на большей части территории страны сохраняется дождливая и ветреная погода.

Количество выпавших осадков составило в Гахе 11 мм, в Балакяне - 10 мм, в Товузе, Дашкесане и Загатале - 9 мм, в Шахдаге, Гёйгёле и Шахбузе - 6 мм, в Шаруре - 4 мм, в Джафархане, Ярдымлы, Джульфе, Гяндже и Ордубаде - 3 мм, в Билясуваре, Бейлагане, Сабирабаде, Шеки, Джейранчёле и Гядабее - 2 мм, в Нахчыване, Нафталане, Гобустане, Гусаре, Тертере, Мингячевире, Евлахе, Имишли, Лерике, Джалилабаде, Лянкяране и Астаре - 1 мм.