Сегодня более 27 тысяч учащихся и абитуриентов сдадут экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 4 мая проводит экзамен по азербайджанскому (государственному) языку в рамках выпускного экзамена для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений, преподавание в которых ведется на языках, отличных от азербайджанского.

Сегодня также проводится экзамен по азербайджанскому языку (государственному языку) для выпускников прошлых лет, сдавших вступительные экзамены в высшие и средние специальные учебные заведения на языке, отличном от азербайджанского.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, всего на экзамене примут участие 27 тысяч 337 человек.

Для управления экзаменом выделено 118 общих экзаменационных руководителей, 315 экзаменационных руководителей, 2534 контролера, а также 363 сотрудника режима пропуска (охраны), 118 представителей здания.

Экзамен начнется в 10:00.