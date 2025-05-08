В Кяльбаджаре автомобиль упал в реку,

В Кяльбаджаре легковой автомобиль упал в реку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Истису.

Легковой автомобиль марки "Нива" потерял управление и упал в реку. Водитель - житель города Кяльбаджар Э. Надиров 1985 г.р. получил травмы и был госпитализирован.

По факту проводится расследование.