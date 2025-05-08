https://news.day.az/society/1751135.html В Кяльбаджаре автомобиль упал в реку, есть пострадавший В Кяльбаджаре легковой автомобиль упал в реку. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Истису. Легковой автомобиль марки "Нива" потерял управление и упал в реку. Водитель - житель города Кяльбаджар Э. Надиров 1985 г.р. получил травмы и был госпитализирован. По факту проводится расследование.
В Кяльбаджаре автомобиль упал в реку, есть пострадавший
В Кяльбаджаре легковой автомобиль упал в реку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Истису.
Легковой автомобиль марки "Нива" потерял управление и упал в реку. Водитель - житель города Кяльбаджар Э. Надиров 1985 г.р. получил травмы и был госпитализирован.
По факту проводится расследование.
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