В Баку изменятся маршруты ряда автобусов

В связи с введением ограничений на движение транспортных средств на улице Ахмеда Раджабли в Баку, от пересечения с улицей Улугбека до улицы Фатали хана Хойского, с 9 мая будет изменен маршрут движения регулярных автобусов с номерами 2, 9, 11, 24 и 211.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), которое подчиняется Министерству цифрового развития и транспорта.

Сообщается, что автобус под номером 2 будет двигаться по улицам Ахмеда Раджабли, Улугбека и Ага Нематуллы.

Маршрут под номером 9 будет проходить по улицам Ахмеда Раджабли, Улугбека и Ага Нематуллы (последняя остановка).

Маршрут под номером 11 будет двигаться по улицам Ахмеда Раджабли, Улугбека, Ага Нематуллы и Тебриза.

Маршрут под номером 24 будет двигаться по улицам Ахмеда Раджабли, Улугбека, Ага Нематуллы и Тебриза (последняя остановка).

Маршрут под номером 211 направляющийся в сторону "ASAN xidmət" будет проходить по улицам Фатали хана Хойского, Ага Нематуллы, Улугбека и Ахмеда Раджабли. В обратном направлении автобус будет двигаться по улицам Заура Нудирелиева, Ардебиля, Азад Хумбатова, Ашых Молла Джюме, Фатали хана Хойского, а затем продолжит движение по своему обычному маршруту.