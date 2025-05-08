Подвиг евреев из Азербайджана во время Второй мировой войны

Автор:Мамедов Мехман Ниязиевич

дмн, профессор

Вторая мировая война, годовщину которой ежегодно отмечают в России и странах бывшего Советского Союза, вошла в историю как самая масштабная война в истории человеческой цивилизации. Она затронула три континента с участием 61 государства мира с населением около 80% от общего числа населения мира. Под ружье встало около 120 млн. человек.

Эта кровопролитная война стала борьбой человечества против страшной идеологии нацизма.

В захватнических планах Германии Азербайджан занимал особое место. Богатство Азербайджана, особенно его нефтяные запасы, стратегически выгодное положение между Востоком и Западом привлекало внимание немецких захватчиков. Согласно плану "Эдельвейс" Баку должен был быть захвачен 25 сентября 1941 года, то есть через три месяца после вторжения на территорию СССР. После захвата Баку, "Континентальная нефтяная компания" Германии должна была заняться добычей, переработкой и вывозом нефти. Но немцам не удалось осуществить этот план благодарю храброму сражение советских воинов.

В годы войны из Азербайджана в ряды Красной армии было мобилизовано около 700 000 человек, из которых 11000 - женщины.

Евреи Азербайджана активно участвовали в борьбе с фашизмом. Многие героически сражались в рядах 5 национальных дивизий, сформированных в Азербайджанской ССР, в частности 416 гвардейской Таганрогской дивизии. Она прошла боевой путь от Кавказа до Берлина, за героизм получила почетное звание. Ее воины освобождали Таганрог, Мелитополь, разгромили в начале февраля 1944 года 9-ю пехотную дивизию германского вермахта. Они были в первых рядах войск, освобождавших Одессу, Кишинев, Варшаву.

Когда евреи попадали в плен, то вместе с азербайджанцами держались вместе и надо отметить, что не было случаев, чтобы азербайджанцы выдавали врагу своих земляков. В этой войне сражался каждый пятый житель Азербайджана. Из поселка Красная Слобода, где компактно проживали горские евреи, на фронт ушло около 1000 человек, погибло более 500. В армию призвали и многих женщин, особенно медицинских сестер. Такими из Красной Слободы были: Довро Ифраимова, Бася Нисимова, Яхити Якубова, Ливго Якубова, Довро Яшаева, Гюлбахор Хаимова, Порат Нисанова, Пурим Биророва и другие. Война забрала жизнь каждого восьмого представителя горских евреев. Несколько сотен горских евреев Северного Кавказа и Азербайджана были награждены орденами и медалями. Среди них Героями Советского Союза стали старший сержант Исай Иллазаров и майор Шатиэль Абрамов. Старший лейтенант Алексей Иосифович Мардахаев награжден посмертно орденом Ленина.

Среди 128 героев Советского Союза, выходцев из Азербайджана, каждый восьмой был представителем еврейской народа. Из Баку был родом трижды Герой Социалистического Труда, нарком боеприпасов СССР Б.Л. Ванников. Здесь жили Герои Советского Союза М. Шахнович, С. Левин и Е. Маневич.

В годы войны Азербайджанская ССР была главным поставщиком на фронт нефти и нефтепродуктов. За годы войны азербайджанские нефтяники отправили на фронт 75,2 млн. тон нефти, что составило 3/4 всей добываемой в СССР нефти. В нефтяной промышленности хорошо были известны имена С. Гробштейна, М. Рубинера, И. Гликмана, А. Задова, А. Барьюдина и В. Зейде. И. Криман был долгое время главным инженером Каспийского пароходства, которое сыграло важную роль в обеспечении южного маршрута ленд-лиза.

Значительный вклад в победу над фашистами также внесли труженики тыла, обеспечивая всем необходимым нужды фронта. Говоря о тружениках тыла, нельзя не рассказать о Герое Социалистического Труда, женщине необычайной судьбы - Гульбоор Давыдовой. Она была инициатором организации женского колхоза, которому дали название "Красная батрачка". Женский колхоз завершил весенний сев, подготовил почву для бахчевых культур. Урожайность у них оказалась выше, чем в мужской сельхозартели. В последующем оба эти колхоза слились в одно крупное хозяйство. Во время войны Гульбоор Давыдова работала звеньевой в колхозе "Путь коммунизма". Ее колхоз, несмотря на нехватку рабочих рук, продавал государству больше сельскохозяйственной продукции по сравнению в предвоенными годами. Во время Второй мировой войны героически погибли оба сына Гюльбоор.

Азербайджанская ССР приняла много раненых, эвакуированных жителей, в том числе из Ленинграда, городов и поселков Северного Кавказа. Баку был большим госпиталем. Раненых размещали в школах, пансионатах, различных производственных помещениях, лагерях. Так продолжалось на протяжении всей войны. Среди врачей и среднего медперсонала было много евреев. В годы войны начальником эвакогоспиталей в Баку был полковник медицинской службы Р. Гуревич.

В достижения великой Победы значительный вклад внесли не только воины, но и деятели культуры и искусства, ставшие идеологами политической и культурно-массовой работы как на фронте, так и в тылу. К выдающимся музыкальным произведениям военной поры следует отнести и оперу "Гнев народный" Афрасияба Бадалбейли и Бориса Зейдмана. В 1942 году М. Вайнштейн и М. Криштул создали одноактную оперу "Сигнал". Большой популярностью пользовались произведения А. Кабакова и М. Вайнштейна.

По окончании Второй мировой войны, еврейское население Азербайджана значительно возросло. Это было связано с переселением сюда большого числа беженцев с Украины, Белоруссии, Прибалтики и России. Многие не захотели вернуться в места своего прежнего проживания и сочли за благо остаться в Азербайджане. В Азербайджанской ССР в послевоенные годы проживало 29716 ашкеназских евреев и около 13000 горских и грузинских евреев.

В 1945 году в Баку произошло важное событие для религиозных общин евреев. Открывается сначала горская, а в 1946 году и ашкеназско-грузинская синагоги. Это служит ярким примером воцарившейся в республике толерантности и терпимости.

В послевоенные годы евреи принимали активно участие в восстановлении разрушенных промышленных объектов и народного хозяйства, а также в развитии социальной сферы Азербайджанской ССР. Многие были комсомольскими активистами и партийными лидерами. Они были хорошо представлены также в журналистике и в печати.

В новейшей истории Азербайджана евреи играют важную роль в развитии страны. Они вместе с азербайджанцами и другими народами проявили героизм во время войны в восстановлении территориальной целостности страны. Азербайджан с благодарностью чтит память своего национального героя Альберта Арагунова, который героически погиб на войне.

Вторая мировая война принесла бедствия и тяжелые потери не только советскому народу, но и всему миру. Нужно признать, что советский народ заплатил высокую цену за освобождение человечества от фашизма. Победа во время войны, добытая единством народов Советского союза, была Победой и еврейского народа.

Светлая память героям!