Завтра воздух прогреется до 31 градуса

В Баку и на Абшеронском полуострове 10 мая ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер - умеренный, юго-западного направления.

Температура воздуха в столице и на полуострове ночью будет от +15 до +18°, днём - от +25 до +29°. Атмосферное давление на уровне нормы - 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-75 % ночью и 50-55 % днём.

В районах Азербайджана в основном сохранится сухая погода, однако в горных и предгорных зонах днём местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможны ливни и град. В некоторых районах прогнозируется туман. Ветер - умеренный, западный.

Температурный фон по стране ночью составит 14-19°, днём - 26-31°, в горах - ночью 5-10°, днём - 17-22°.