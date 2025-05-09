https://news.day.az/society/1751538.html В Агдаме женщину укусила змея В Агдаме 37-летнюю женщину укусила змея. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в селе Имамглубейли района. Жительница села Гулиева Нахида Мохсум кызы, 1988 года рождения, пропалывала грядки во дворе, когда змея укусила ее в правую руку. Н. Гулиева была доставлена в Агдамскую центральную районную больницу.
В Агдаме женщину укусила змея
В Агдаме 37-летнюю женщину укусила змея.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в селе Имамглубейли района.
Жительница села Гулиева Нахида Мохсум кызы, 1988 года рождения, пропалывала грядки во дворе, когда змея укусила ее в правую руку.
Н. Гулиева была доставлена в Агдамскую центральную районную больницу. Ей оказали первую помощь и ввели сыворотку от змеиного яда.
По факту инцидента ведется расследование.
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