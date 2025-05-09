В Агдаме женщину укусила змея

В Агдаме 37-летнюю женщину укусила змея.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в селе Имамглубейли района.

Жительница села Гулиева Нахида Мохсум кызы, 1988 года рождения, пропалывала грядки во дворе, когда змея укусила ее в правую руку.

Н. Гулиева была доставлена ​​в Агдамскую центральную районную больницу. Ей оказали первую помощь и ввели сыворотку от змеиного яда.

По факту инцидента ведется расследование.