https://news.day.az/society/1751671.html В Агдаше утонул человек На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о возможном утоплении человека на участке Верхнеширванского водоканала, проходящего через село Ашагы Агджаязы Агдашского района.
В Агдаше утонул человек
На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о возможном утоплении человека на участке Верхнеширванского водоканала, проходящего через село Ашагы Агджаязы Агдашского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия направлена водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах.
В настоящее время в районе предполагаемого инцидента продолжаются поисково-спасательные работы.
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