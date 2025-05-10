В Агдаше утонул человек

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о возможном утоплении человека на участке Верхнеширванского водоканала, проходящего через село Ашагы Агджаязы Агдашского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия направлена водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах.

В настоящее время в районе предполагаемого инцидента продолжаются поисково-спасательные работы.