https://news.day.az/society/1751838.html В Сабунчийском районе Баку найдено обгоревшее тело При пожаре в хозяйственной постройке в Баку обнаружено обгоревшее тело 1 человека. В Сабунчинском районе Баку в хозяйственной постройке общей площадью 10 м² сгорели бытовые и деревянные отходы, передает Day.Az. По данным МЧС, при осмотре места пожара обнаружено обгоревшее тело 1 человека, которое передано соответствующим органам.
В Сабунчийском районе Баку найдено обгоревшее тело
При пожаре в хозяйственной постройке в Баку обнаружено обгоревшее тело 1 человека.
В Сабунчинском районе Баку в хозяйственной постройке общей площадью 10 м² сгорели бытовые и деревянные отходы, передает Day.Az.
По данным МЧС, при осмотре места пожара обнаружено обгоревшее тело 1 человека, которое передано соответствующим органам.
Пожар был потушен соответствующими подразделениями.
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