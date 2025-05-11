В Сабунчийском районе Баку найдено обгоревшее тело

При пожаре в хозяйственной постройке в Баку обнаружено обгоревшее тело 1 человека.

В Сабунчинском районе Баку в хозяйственной постройке общей площадью 10 м² сгорели бытовые и деревянные отходы, передает Day.Az.

По данным МЧС, при осмотре места пожара обнаружено обгоревшее тело 1 человека, которое передано соответствующим органам.

Пожар был потушен соответствующими подразделениями.