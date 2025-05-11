Завтра ожидаются дожди

Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана представила прогноз погоды на 12 мая, передает Day.Az.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Утром в пригородах столицы возможны кратковременные дожди. Ветер - умеренный, северо-западного направления.

Температура воздуха в ночные часы составит 15-18°C, днём - 20-25°C. Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм рт. ст., влажность воздуха ночью - 70-75%, днём - 55-60%.

В регионах страны прогнозируются осадки, начиная с северных и западных районов. Ожидаются грозы, в ночные и вечерние часы - местами интенсивные дожди и выпадение града. В высокогорных районах возможен мокрый снег. В отдельных районах туман, западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-20°C, днём - 25-30°C, в горных районах ночью - 7-12°C, днём - 15-20°C.