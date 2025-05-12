Полиция Азербайджана изъяла десятки единиц оружия

В выходные дни на территории Азербайджана были выявлены факты незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, 10 и 11 мая сотрудники полиции в столице и различных районах страны изъяли 5 автоматов, 5 гранат, 3 взрывателя, 15 винтовок, 23 магазина и 1510 патронов различного калибра.

Отмечается, что сотрудники МВД продолжают оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.