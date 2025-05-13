Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана предоставил обновлённую информацию о дорожной ситуации в Баку.
Как передает Day.Az, на текущий момент наблюдаются затруднения в движении транспорта на ряде ключевых магистралей столицы. В частности, пробки зафиксированы:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3) проспекте Зии Буниятова, перед Бакинским олимпийским стадионом до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
4) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5) проспекте Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;
6) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
7) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
8) проспекте Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
9) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
10) улице Микаила Мушфига, от транспортной развязки в Бадамдаре в направлении школы №20;
11) улице Шамси Бадалбейли, от Зимнего парка в направлении Центрального банка;
12) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
13) проспекте Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова.
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