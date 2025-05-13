Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана предоставил обновлённую информацию о дорожной ситуации в Баку.

Как передает Day.Az, на текущий момент наблюдаются затруднения в движении транспорта на ряде ключевых магистралей столицы. В частности, пробки зафиксированы:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3) проспекте Зии Буниятова, перед Бакинским олимпийским стадионом до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

4) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5) проспекте Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;

6) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

7) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

8) проспекте Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

9) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

10) улице Микаила Мушфига, от транспортной развязки в Бадамдаре в направлении школы №20;

11) улице Шамси Бадалбейли, от Зимнего парка в направлении Центрального банка;

12) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

13) проспекте Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова.