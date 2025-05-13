К сведению желающих поступить на госслужбу

Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил о проведении тестовых экзаменов для соискателей на государственные должности. Экзамены состоятся 15 мая 2025 года и охватят следующие подгруппы: АВ и АС категории А (административные руководящие позиции), а также ВА и ВВ категории В (исполнительные административные должности).

Как сообщает портал Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, начало экзаменов назначено на 11:00 и 16:00. Участникам следует прибыть заранее - не позднее 10:45 и 15:45 соответственно. При опоздании кандидаты не будут допущены к участию.

В пропусках на экзамен указаны точные координаты: адрес места проведения, время прибытия, а также иная организационная информация.

Процесс регистрации на экзамен был открыт с 11 апреля и завершился 1 мая 2025 года. За это время было подано 1 747 заявок от кандидатов, претендующих на участие.

Все зарегистрированные участники могут войти на официальный сайт ГЭЦ, чтобы распечатать пропуск.

Для участия в тестировании необходимо предъявить два документа:

- оригинал документа, удостоверяющего личность;

- пропускной лист.

Экзамен будет проходить в компьютерном формате в двух специально подготовленных зданиях - в Баку и Нахчыване.