https://news.day.az/society/1752331.html Важная новость для поступающих в докторантуру С 13 мая с 11:00 в Азербайджане стартовал прием заявлений для поступления в докторантуру. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информацию, распространенную Министерством науки и образования. Подача документов проходит в электронном формате через платформу portal.edu.az.
Важная новость для поступающих в докторантуру
С 13 мая с 11:00 в Азербайджане стартовал прием заявлений для поступления в докторантуру.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информацию, распространенную Министерством науки и образования.
Подача документов проходит в электронном формате через платформу portal.edu.az.
Желающим следует успеть подать документы до 2 июня - именно в этот день завершается прием.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре