https://news.day.az/society/1752331.html

Важная новость для поступающих в докторантуру

С 13 мая с 11:00 в Азербайджане стартовал прием заявлений для поступления в докторантуру. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информацию, распространенную Министерством науки и образования. Подача документов проходит в электронном формате через платформу portal.edu.az.