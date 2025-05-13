Важная новость для поступающих в докторантуру

С 13 мая с 11:00 в Азербайджане стартовал прием заявлений для поступления в докторантуру.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информацию, распространенную Министерством науки и образования.

Подача документов проходит в электронном формате через платформу portal.edu.az.

Желающим следует успеть подать документы до 2 июня - именно в этот день завершается прием.