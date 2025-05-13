В Барде 8-летнего ребёнка сбила машина

В Барде на оживлённой улице города под колеса автомобиля попал маленький ребенок. К счастью, обошлось без трагедии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие случилось на улице Сабира в городе Барда. Автомобиль марки Honda, за рулём которого находился Нихад Акперов, сбил 8-летнего Рафига Джалилзаде.

Пострадавший ребенок был оперативно доставлен в центральную районную больницу. По предварительной информации, угрозы для его жизни нет, однако ему потребовалась медицинская помощь.

По факту инцидента проводится расследование в Бардинском районном управлении полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося.