https://news.day.az/society/1752357.html В Барде 8-летнего ребёнка сбила машина В Барде на оживлённой улице города под колеса автомобиля попал маленький ребенок. К счастью, обошлось без трагедии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие случилось на улице Сабира в городе Барда. Автомобиль марки Honda, за рулём которого находился Нихад Акперов, сбил 8-летнего Рафига Джалилзаде.
В Барде 8-летнего ребёнка сбила машина
В Барде на оживлённой улице города под колеса автомобиля попал маленький ребенок. К счастью, обошлось без трагедии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие случилось на улице Сабира в городе Барда. Автомобиль марки Honda, за рулём которого находился Нихад Акперов, сбил 8-летнего Рафига Джалилзаде.
Пострадавший ребенок был оперативно доставлен в центральную районную больницу. По предварительной информации, угрозы для его жизни нет, однако ему потребовалась медицинская помощь.
По факту инцидента проводится расследование в Бардинском районном управлении полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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