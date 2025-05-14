https://news.day.az/society/1752574.html Трагическая смерть мужчины в Гёйчае В Гёйчайском районе трагически погиб мужчина. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в селе Быгыр. По предварительным данным, 8 мая местный житель Гудрат Вахидов, 1962 года рождения, получил травмы в результате падения с дерева во время сбора фруктов.
Трагическая смерть мужчины в Гёйчае
В Гёйчайском районе трагически погиб мужчина.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в селе Быгыр.
По предварительным данным, 8 мая местный житель Гудрат Вахидов, 1962 года рождения, получил травмы в результате падения с дерева во время сбора фруктов.
Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался 13 мая от полученных повреждений.
По данному факту начата проверка.
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