https://news.day.az/society/1752574.html

Трагическая смерть мужчины в Гёйчае

В Гёйчайском районе трагически погиб мужчина. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в селе Быгыр. По предварительным данным, 8 мая местный житель Гудрат Вахидов, 1962 года рождения, получил травмы в результате падения с дерева во время сбора фруктов.