Трагическая смерть мужчины в Гёйчае

В Гёйчайском районе трагически погиб мужчина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в селе Быгыр.

По предварительным данным, 8 мая местный житель Гудрат Вахидов, 1962 года рождения, получил травмы в результате падения с дерева во время сбора фруктов.

Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался 13 мая от полученных повреждений.

По данному факту начата проверка.