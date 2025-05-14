В Ширване задержали автохулигана на Chevrolet

В Ширване еще один случай опасного вождения завершился наказанием: водитель, устроивший автопроизвол на улицах города, оказался за решеткой.

Как сообщает Day.Az, сотрудники отдела Государственной дорожной полиции при Ширванском городском управлении полиции выявили и задержали водителя автомобиля марки Chevrolet Мурада Алиева, который грубо нарушил правила дорожного движения и создал реальную угрозу другим участникам.

Нарушителя оперативно остановили сотрудники патрульной службы, оформили административные материалы и направили их в суд для рассмотрения.

Согласно судебному решению, Мурад Алиев был признан виновным в хулиганском вождении. Ему назначено административное наказание в виде 15 суток ареста. Кроме того, он лишен водительских прав сроком на один год.