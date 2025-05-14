В Шахдаге выпал снег
В Азербайджане сохраняется нестабильная погода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Службу гидрометеорологии, в ряде регионов страны продолжаются дожди, порывистый ветер и грозы.
Стихия охватила Нахчыван, Шахбуз, Ордубад, Губу, Гусар, Грыз, Лерик, Габалу, Гобустан, Огуз, Шеки, Загаталу, Балакен, Хыналыг, Халтан, Гянджу, Гейгель, Мингячевир, Евлах, Тертер, Нафталан, Шемкир, Астару, Барду, Горанбой и Дашкесан. В Шахдаге выпал снег.
В Баку и на Абшеронском полуострове дует северо-западный ветер с порывами до 26 м/с.
Также в Шеки, Шамахе, Гобустане, Алтыагаче, Гусаре, Грызе, Халтане, Лерике и Дашкесане наблюдается густой туман. Видимость на отдельных участках ограничена до 500 метров.
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