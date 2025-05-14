https://news.day.az/society/1752741.html Смертельный наезд на школьника в Азербайджане На автомобильной дороге Гандоб-Ялама, на территории села Нараджан Хачмазского района произошло ДТП со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу ученика 11 класса средней школы села Нараджан Турана Меджидова.
Смертельный наезд на школьника в Азербайджане
На автомобильной дороге Гандоб-Ялама, на территории села Нараджан Хачмазского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу ученика 11 класса средней школы села Нараджан Турана Меджидова.
Подросток, получивший тяжелые травмы, скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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