ДТП на крупном проспекте Баку

На проспекте Бабека в Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

Из-за аварии в направлении центра образовался дорожный затор.

Сотрудники полиции принимают меры для устранения затора.