https://news.day.az/society/1752806.html ДТП на крупном проспекте Баку - возник дорожный затор На проспекте Бабека в Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД. Из-за аварии в направлении центра образовался дорожный затор. Сотрудники полиции принимают меры для устранения затора.
ДТП на крупном проспекте Баку - возник дорожный затор
На проспекте Бабека в Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
Из-за аварии в направлении центра образовался дорожный затор.
Сотрудники полиции принимают меры для устранения затора.
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