Ветер усилится

16 мая в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов Азербайджана объявлено желтое предупреждение из-за ожидаемой ветреной погоды.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в указанных районах ожидается усиление северо-западного ветра.

В частности, сильный ветер прогнозируется в Баку и на Абшероне, а также в районах Хызы, Сиязань, Шабран, Нафталан, Геранбой, Шемкир, Товуз, Джейранчель, Газах, Агстафа, Гобустан, Гаджигабул, Гянджа, Дашкесан, Гедабей, Самух, Гейгель, Хачмаз, Кельбаджар, Лачин, Мингячевир и Гусар.

Скорость ветра достигнет 13.9 - 20.7 м/с.