В Ханкенди впервые состоятся вступительные экзамены

Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей 25 мая, по I и IV группам специальностей - 1 июня.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ГЭЦ.

В этом году вступительные экзамены пройдут в 24 городах и районах Азербайджана.

Отрадно, что Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в Ханкенди и 25 мая, и 1 июня. Это первый вступительный экзамен, проводимый в освобожденных регионах. Экзамены пройдут в Карабахском университете.

Кроме Ханкенди, в экзаменах примут участие абитуриенты, проживающие в Ходжалы, Агдере, Шуше и Лачине. Кроме того, вступительные экзамены в Ханкенди будут сдавать выпускники нынешнего года школы им. М. Улугбея в Физули, школы им. М. Мехтизаде в Джабраильском районе и средней школы села Агалы в Зангилане.

Ожидается, что в экзамене, который состоится 25 мая, примут участие 51 абитуриент, а в экзамене 1 июня - 21 абитуриент.