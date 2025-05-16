Азербайджан ограничил ввоз животноводческой продукции с этих территорий

Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), случаи ящура зафиксированы в нескольких регионах Алжира - Уаргла, Лагуат и Беджая, а также в турецкой провинции Хаккари.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана(AQTA), в целях предотвращения проникновения этого заразного заболевания на территорию страны вводятся временные ограничения.

В сообщении отмечается, что с учетом зонального принципа, применяемого при борьбе с подобными вспышками, АПБА временно ограничивает ввоз и транзит через территорию Азербайджана парнокопытных животных (включая крупный и мелкий рогатый скот, свиней, верблюдов и др.), а также продукции и сырья животного происхождения, поступающих из указанных регионов в радиусе 10 км от очагов заболевания.

Эти меры соответствуют положениям Кодекса здоровья наземных животных ВОЗЖ.

Кроме того, для координации дальнейших действий агентство официально обратилось в Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики.