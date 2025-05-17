К сведению метеочувствительных людей

С полуночи 17 мая на Землю обрушилась магнитная буря средней силы.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

По словам учёного, солнечный ветер, исходящий из корональной дыры на поверхности Солнца, начал воздействовать на космическую погоду планеты. В результате солнечный ветер изменил конфигурацию компонентов межпланетного магнитного поля, и начиная с 01:00 по бакинскому времени на Земле были зафиксированы слабые возмущения магнитосферы.

"После 03:00 эти возмущения усилились и достигли уровня магнитной бури средней силы класса G2", - добавил специалист.

Синоптик отметил, что Земля останется под влиянием плотного и быстрого потока солнечного ветра вплоть до 19 мая. В связи с этим 17 мая и в течение следующих двух суток магнитное поле планеты будет оставаться в состоянии возмущения. Этот процесс будет сопровождаться в основном слабыми магнитными бурями.