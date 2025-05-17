В США растет число азербайджанских студентов

За последние четыре года число студентов из Азербайджана в США стабильно увеличивается.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу журналистам временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара на полях образовательной выставки EducationUSA в Баку.

"Радует тот факт, что США продолжают оставаться страной, которую выбирают студенты со всего мира. В прошлом году более 1,1 миллиона иностранных студентов обучались в американских университетах. Среди них свыше 1 100 были из Азербайджана - это на 25 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. Более того, на протяжении последних четырех лет число азербайджанских студентов в США стабильно увеличивается", - сказал он.

По его словам, за последние десятилетия более 8 000 студентов из Азербайджана получили образование в США, вернулись на родину и применили полученные знания на практике.

"Думаю, они становятся важной частью будущего своей страны благодаря тем возможностям и опыту, которые им дало американское образование", - сказал он.

Отметим, что посольство США в Азербайджане совместно с Американским советом по международному образованию организовало выставку выпускников EducationUSA для учеников средних школ и студентов, заинтересованных в обучении в США, а также их родителей.

В мероприятии представлено более 30 стендов, где выпускники американских вузов из Азербайджана и представители посольства делятся опытом и информацией о программах обмена, направлениях обучения в США - от науки и искусства до бизнеса и государственной политики.

Выставка предлагает студентам и родителям возможность напрямую узнать об образовании в США, включая программы бакалавриата, магистратуры и обмена. Консульский персонал посольства также присутствует на выставке, чтобы поделиться информацией о студенческих визах.