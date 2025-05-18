Смертельное ДТП в Шабране

Минувшей ночью на участке автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией вблизи города Шабран произошло серьезное ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки Azsamand выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком.

Во время аварии водитель и его пассажир-женщина погибли на месте происшествия. Установлено, что погибший водитель - житель столицы Акиф Зейналзаде (2002 г.р.). Личность погибшей пока установить не удалось.

По факту проводится расследование.