https://news.day.az/society/1753652.html Смертельное ДТП в Шабране - ФОТО - ВИДЕО Минувшей ночью на участке автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией вблизи города Шабран произошло серьезное ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки Azsamand выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком.
Смертельное ДТП в Шабране - ФОТО - ВИДЕО
Минувшей ночью на участке автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией вблизи города Шабран произошло серьезное ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки Azsamand выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком.
Во время аварии водитель и его пассажир-женщина погибли на месте происшествия. Установлено, что погибший водитель - житель столицы Акиф Зейналзаде (2002 г.р.). Личность погибшей пока установить не удалось.
По факту проводится расследование.
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