ДТП в Гёйчае привело к трагедии

В городе Гёйчай произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, водитель автомобиля марки ВАЗ, Ясин Якубов, совершил наезд на пешехода - 35-летнего Эльмана Гусейнова (1989 г.р.).

Пострадавший с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось - он скончался от полученных травм.

По информации региональной группы пресс-службы МВД в Шеки, по факту происшествия в Гёйчайском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.