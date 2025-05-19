https://news.day.az/society/1753722.html ДТП в Гёйчае привело к трагедии В городе Гёйчай произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az, водитель автомобиля марки ВАЗ, Ясин Якубов, совершил наезд на пешехода - 35-летнего Эльмана Гусейнова (1989 г.р.). Пострадавший с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось - он скончался от полученных травм.
ДТП в Гёйчае привело к трагедии
В городе Гёйчай произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, водитель автомобиля марки ВАЗ, Ясин Якубов, совершил наезд на пешехода - 35-летнего Эльмана Гусейнова (1989 г.р.).
Пострадавший с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось - он скончался от полученных травм.
По информации региональной группы пресс-службы МВД в Шеки, по факту происшествия в Гёйчайском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
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