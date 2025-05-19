В этой части Нахчывана не будет газа

В селе Джахри Бабекского района Ныхчванской АР временно не будет газа.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Службе эксплуатации газовых сетей Ныхчывана.

Как уточняется, в селе Джахри Бабекского района подача газа будет приостановлена с 10:00 утра. Причина - необходимость замены подземной трубы диаметром 100 мм, поврежденной коррозией. Также планируется установка нового задвижного механизма и перевод части газовой магистрали на наземную линию.

Отключение затронет четыре газовых задвижки и три газорегуляторных пункта. Газоснабжение возобновят сразу после завершения ремонтных работ.