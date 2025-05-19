https://news.day.az/society/1753750.html В этой части Нахчывана не будет газа В селе Джахри Бабекского района Ныхчванской АР временно не будет газа. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Службе эксплуатации газовых сетей Ныхчывана. Как уточняется, в селе Джахри Бабекского района подача газа будет приостановлена с 10:00 утра. Причина - необходимость замены подземной трубы диаметром 100 мм, поврежденной коррозией.
В этой части Нахчывана не будет газа
В селе Джахри Бабекского района Ныхчванской АР временно не будет газа.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Службе эксплуатации газовых сетей Ныхчывана.
Как уточняется, в селе Джахри Бабекского района подача газа будет приостановлена с 10:00 утра. Причина - необходимость замены подземной трубы диаметром 100 мм, поврежденной коррозией. Также планируется установка нового задвижного механизма и перевод части газовой магистрали на наземную линию.
Отключение затронет четыре газовых задвижки и три газорегуляторных пункта. Газоснабжение возобновят сразу после завершения ремонтных работ.
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