Дождь и грозы накроют Баку и Абшерон

Жителей Баку и Абшеронского полуострова ожидает дождливая ночь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, с вечера 19 мая и до утра 20 мая в ряде районов ожидаются кратковременные осадки.

По прогнозам, в некоторых местах возможны ливни, а также грозы. Местами осадки могут носить интенсивный характер.

Синоптики советуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок и мероприятий на открытом воздухе.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az