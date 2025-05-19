https://news.day.az/society/1753779.html Дождь и грозы накроют Баку и Абшерон - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Жителей Баку и Абшеронского полуострова ожидает дождливая ночь. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, с вечера 19 мая и до утра 20 мая в ряде районов ожидаются кратковременные осадки. По прогнозам, в некоторых местах возможны ливни, а также грозы. Местами осадки могут носить интенсивный характер.
Дождь и грозы накроют Баку и Абшерон - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Жителей Баку и Абшеронского полуострова ожидает дождливая ночь.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, с вечера 19 мая и до утра 20 мая в ряде районов ожидаются кратковременные осадки.
По прогнозам, в некоторых местах возможны ливни, а также грозы. Местами осадки могут носить интенсивный характер.
Синоптики советуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок и мероприятий на открытом воздухе.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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