В Азербайджане началась регистрация на экзамены по особым способностям

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил о начале регистрации на экзамены по особым способностям.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, с 20 по 30 мая абитуриенты могут подать заявки на участие в профильных экзаменах по таким направлениям, как изобразительное и музыкальное искусство, спорт, театр, кино и хореография.

Регистрация доступна как для поступающих в вузы по специальностям V группы, так и для желающих поступить в средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования (11 классов) в 2025/2026 учебном году.

Будущие студенты вузов имеют право подать документы максимум в четыре приёмные комиссии по одному направлению специальностей, для которых необходимы творческие или иные особые навыки. Абитуриенты колледжей могут подать заявки не более чем в шесть комиссий в рамках одного направления.

В ближайшее время центр планирует выпустить специальные выпуски журнала "Абитуриент", где будет представлена детальная информация о творческих и спортивных специальностях в вузах.

Экзамены по данным направлениям будут организованы с июня по август. Все даты и подробности, включая возможность распечатать электронный пропуск, можно будет найти на официальном сайте ГЭЦ.

Для абитуриентов, сдающих экзамены на языке, отличном от азербайджанского, предусмотрены особые условия. Они могут зарегистрироваться независимо от результатов тестирования по азербайджанскому языку (как государственному). Однако в случае получения неудовлетворительной оценки, участие в конкурсе возможно лишь при условии пересдачи экзамена и получения удовлетворительной оценки на повторном тестировании, назначенном на 29 июня.

Что касается суббакалавров, желающих пройти испытания по профильным направлениям, связанным с их полученным средним специальным образованием, они должны до 28 мая заполнить и подтвердить соответствующее электронное заявление на портале ГЭЦ. Если в системе отсутствуют сведения об образовании, представители учебного заведения обязаны внести их до указанной даты. После этого суббакалавры смогут пройти регистрацию на экзамен по выбранному направлению до 30 мая до 23:59.