Важное новшество в бакинском метро

Впервые за последние 16 лет в Бакинском метрополитене удалось сократить интервалы между поездами в час пик - теперь они составляют всего 1 минуту 52 секунды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Бакинского метрополитена, это стало возможным благодаря увеличению количества пар поездов с 30 до 32.

Предыдущее увеличение количества поездов было еще в 2009 году. С тех пор система работала по максимуму - 30 пар поездов в час. Новое изменение стало важным стратегическим шагом в направлении повышения транспортной эффективности столицы.

Отмечается, что сегодня Бакинский метрополитен ежедневно перевозит в среднем около 740 тысяч человек. До недавнего времени в утренние и вечерние пиковые часы по линии курсировало максимум 30 пар поездов. Теперь этот показатель увеличен до 32, что позволяет дополнительно перевозить около 19 тысяч пассажиров в день - или примерно 5 миллионов человек в год.

В рамках подготовки нового графика движения:

- впервые внедрена цифровая система управления графиком движения поездов, отказ от бумажных схем;

- модернизированы системы сигнализации и управления, оптимизированы режимы въезда, стоянки и выезда со станций;

- проведены дополнительные тренинги для машинистов и усилен контроль на станциях;

- в течение месяца проводились технические испытания с учетом всех нормативов и требований безопасности - и они дали положительные результаты.

Как отметили в пресс-службе, хотя общее число пассажиров пока существенно не выросло, плотность на платформах в пиковые часы уже снизилась.

Ранее в Бакинском метрополитене рассказали о будущем станции "28 Мая".