На ряде улиц Баку фиксируются пробки - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана предоставил обновленную информацию о ситуации на дорогах Баку.
Как передает Day.Az, в настоящее время наблюдаются затруднения в движении на следующих участках:
Шоссе Сабунчи - Забрат в сторону станции метро "Кёроглу";
Проспект Гара Гараева - от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции "Кёроглу";
Улица Микаила Алиева - от НПЗ до кольцевой развязки в направлении станции "Кёроглу";
Шоссе Баку - Сумгайыт - в сторону станции метро "20 Января";
Тбилисский проспект - от станции "20 Января" в сторону центра города;
Улица Бакиханова - от пересечения с проспектом Иншаатчылар до парка "Деде Горгуд";
Улица Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка;
Проспект Бабека - в сторону центра;
Улица 28 Мая - участок между улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
Улица Микаила Мушфига - от транспортной развязки в Бадамдаре до школы №20;
Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова до станции метро "20 Января";
Улица Алы Мустафаева - в сторону проспекта Зии Буниятова.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
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