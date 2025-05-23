На ряде улиц Баку фиксируются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана предоставил обновленную информацию о ситуации на дорогах Баку.

Как передает Day.Az, в настоящее время наблюдаются затруднения в движении на следующих участках:

Шоссе Сабунчи - Забрат в сторону станции метро "Кёроглу";

Проспект Гара Гараева - от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции "Кёроглу";

Улица Микаила Алиева - от НПЗ до кольцевой развязки в направлении станции "Кёроглу";

Шоссе Баку - Сумгайыт - в сторону станции метро "20 Января";

Тбилисский проспект - от станции "20 Января" в сторону центра города;

Улица Бакиханова - от пересечения с проспектом Иншаатчылар до парка "Деде Горгуд";

Улица Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка;

Проспект Бабека - в сторону центра;

Улица 28 Мая - участок между улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

Улица Микаила Мушфига - от транспортной развязки в Бадамдаре до школы №20;

Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова до станции метро "20 Января";

Улица Алы Мустафаева - в сторону проспекта Зии Буниятова.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов.