В Баку изменится маршрут двух автобусов

В связи с ремонтными работами, которые будут проводиться с 24 мая (с 08:00) по 27 мая (до 22:00) на участке улицы Эльшана Сулейманова в Низаминском районе Баку - от улицы Рустама Рустамова до улицы Джамшида Нахичеванского, будет введено ограничение движения транспорта. В связи с ограничениями изменится и маршрут движения некоторых автобусов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информацию от AYNA.

Так, маршрут №30 будет курсировать по улицам Бехруза Нуриева, проспекту Гара Гараева (в районе станции метро "Халглар достлугу") и проспекту Бабека. Автобусы маршрута №32 будут следовать по Бехруза Нуриева, проспекту Гара Гараева и в сторону круга Дакар.