Какой будет погода в воскресенье?

Согласно информации, предоставленной Day.Az Национальной службой гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Умеренный северо-западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-17° тепла, днем 24-27° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75 %, днем 45-50 %.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами пройдут дожди, возможны грозы. В отдельных местах возможны кратковременные дожди, град, в высокогорьях - снег. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 14-19° тепла.