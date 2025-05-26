Минобороны предупредило население

26-30 мая на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль с соблюдением техники безопасности будет выполнена утилизация боеприпасов с истекшим сроком годности и непригодных к использованию.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министерство призывает население не беспокоиться из-за звуков взрывов, которые будут сопутствовать процессу, доводит до внимания, что нет оснований для беспокойства.