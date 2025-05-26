https://news.day.az/society/1755642.html Минобороны предупредило население 26-30 мая на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль с соблюдением техники безопасности будет выполнена утилизация боеприпасов с истекшим сроком годности и непригодных к использованию. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Минобороны предупредило население
26-30 мая на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль с соблюдением техники безопасности будет выполнена утилизация боеприпасов с истекшим сроком годности и непригодных к использованию.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Министерство призывает население не беспокоиться из-за звуков взрывов, которые будут сопутствовать процессу, доводит до внимания, что нет оснований для беспокойства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре