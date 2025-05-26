Завтра температура в Азербайджане поднимится до 32 градусов

Обнародован прогноз погоды на 27 мая.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшернском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером на окраинах города возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем 25-30° тепла. Атмосферное давление опустится с 763 мм рт. ст. до 760 мм.рт.ст. Относительная влажность 55-65 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако к вечеру в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменный дождь, грозы. Местами кратковременный ливень, прогнозируется град. Ночью и утром на ряде горных территорий временами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.