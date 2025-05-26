https://news.day.az/society/1755676.html В Азербайджане представлен прогноз погоды на июнь Июнь относится к месяцам со стабильной погодой, поэтому нестабильных погодных условий станет меньше. Однако все еще существует 10-15%-я вероятность того, что погода в следующем месяце будет нестабильной. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил научный сотрудник Института географии Рафиг Исмаилов.
В Азербайджане представлен прогноз погоды на июнь
Июнь относится к месяцам со стабильной погодой, поэтому нестабильных погодных условий станет меньше. Однако все еще существует 10-15%-я вероятность того, что погода в следующем месяце будет нестабильной.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил научный сотрудник Института географии Рафиг Исмаилов.
"В июне возможны паводки и сели. Вероятность паводков и селей приходится на горные и предгорные районы. Если переменные осадки будут интенсивными, то это приведет к повышению водности в реках", - сказал он.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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