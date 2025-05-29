https://news.day.az/society/1756446.html В этой части Баку временно отключат свет В бакинском районе Хатаи 29 мая ожидается временное отключение электроэнергии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Азеришыг".
В этой части Баку временно отключат свет
В Хатаинском районе 29 мая ожидается временное отключение электроэнергии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Азеришыг".
По информации ведомства, в связи с реконструкционными работами на территории Управления по обеспечению и продаже электроэнергии Хатаинского района, электросети будут отключены по предварительной заявке.
Ограничения в подаче электричества коснутся участка улицы Ильгара Зульфугарова и продлятся с 10:00 до 14:00.
Как отмечается, после завершения работ данный район будет обеспечен более качественной и стабильной электроэнергией.
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