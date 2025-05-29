Сколько человек в Азербайджане получают соцпособия и компенсации?

Ежемесячные социальные пособия и компенсации в Азербайджане охватывают 462,4 тысячи человек и предоставляются по 12 видам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя правления Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана Али Мовсумов на международной конференции "Гармонизация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира".

Он отметил, что единовременные социальные пособия по 7 видам охватывают 21,1 тысячи человек.

"Каждый месяц около 402 тысяч человек получают 16 видов стипендий", - добавил он.