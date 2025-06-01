Объявлены правильные ответы на тестовые задания экзаменов I и IV групп

Сегодня в Государственном экзаменационном центре Азербайджана прошел вступительный экзамен по I и IV группам специальностей (включая экзамен по географии для тех, кто выбрал обе подгруппы DT и TC в III группе).

Как сообщает Day.Az со ссылкой ГЭЦ, объявлены правильные ответы на сегодняшний экзамен.

С ответами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.