https://news.day.az/society/1757269.html Объявлены правильные ответы на тестовые задания экзаменов I и IV групп Сегодня в Государственном экзаменационном центре Азербайджана прошел вступительный экзамен по I и IV группам специальностей (включая экзамен по географии для тех, кто выбрал обе подгруппы DT и TC в III группе). Как сообщает Day.Az со ссылкой ГЭЦ, объявлены правильные ответы на сегодняшний экзамен.
Объявлены правильные ответы на тестовые задания экзаменов I и IV групп
Сегодня в Государственном экзаменационном центре Азербайджана прошел вступительный экзамен по I и IV группам специальностей (включая экзамен по географии для тех, кто выбрал обе подгруппы DT и TC в III группе).
Как сообщает Day.Az со ссылкой ГЭЦ, объявлены правильные ответы на сегодняшний экзамен.
С ответами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
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