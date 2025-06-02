Обнародован прогноз погоды на 3 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако к ночи в некоторых пригородах возможен кратковременный дождь, сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днём - 24-29° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха 55-65 %.

В районах Азербайджана местами ожидается ливень с грозами, в отдельных местах сильный, прогнозируется град, в высокогорье с переходом в мокрый снег. Ночью и утром местами слабый туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 16-20° тепла, днём - 23-28° тепла, в горах ночью - 5-10°, днём - 13-18° тепла.