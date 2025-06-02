Минобороны предупредило население

В Пирекешкюле со 2 по 5 июня с соблюдением правил безопасности будут уничтожены просроченные и непригодные к использованию боеприпасы.

Как передает Day.A, об этом сообщило министерство обороны.

"Призываем население не паниковать из-за звуков взрыва, оснований для беспокойства нет", - говорится в информации ведомства.