https://news.day.az/society/1757508.html Минобороны предупредило население В Пирекешкюле со 2 по 5 июня с соблюдением правил безопасности будут уничтожены просроченные и непригодные к использованию боеприпасы. Как передает Day.A, об этом сообщило министерство обороны. "Призываем население не паниковать из-за звуков взрыва, оснований для беспокойства нет", - говорится в информации ведомства.
Минобороны предупредило население
В Пирекешкюле со 2 по 5 июня с соблюдением правил безопасности будут уничтожены просроченные и непригодные к использованию боеприпасы.
Как передает Day.A, об этом сообщило министерство обороны.
"Призываем население не паниковать из-за звуков взрыва, оснований для беспокойства нет", - говорится в информации ведомства.
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