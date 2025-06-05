https://news.day.az/society/1758213.html В части этого района Баку не будет газа В поселке Локбатан в Гарадагском районе Баку временно приостановят подачу газа. Как сообщили Day.Az в пресс-службе "Азеригаз", ограничение начнется с 10:00 утра 5 июня 2025 года и связано с техническими работами - газорегулятор будет установлен на специальные опоры.
В части этого района Баку не будет газа
В поселке Локбатан в Гарадагском районе Баку временно приостановят подачу газа.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе "Азеригаз", ограничение начнется с 10:00 утра 5 июня 2025 года и связано с техническими работами - газорегулятор будет установлен на специальные опоры.
На время приостановки поставок газа перебои ожидаются в части 1-го и 2-го массивов, на улицах 28 Мая и Д.Бюнядзаде, а также в жилом комплексе "Нефтчи". Подача газа будет возобновлена сразу после завершения работ.
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