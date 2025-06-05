В части этого района Баку не будет газа

В поселке Локбатан в Гарадагском районе Баку временно приостановят подачу газа.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе "Азеригаз", ограничение начнется с 10:00 утра 5 июня 2025 года и связано с техническими работами - газорегулятор будет установлен на специальные опоры.

На время приостановки поставок газа перебои ожидаются в части 1-го и 2-го массивов, на улицах 28 Мая и Д.Бюнядзаде, а также в жилом комплексе "Нефтчи". Подача газа будет возобновлена сразу после завершения работ.