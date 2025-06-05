https://news.day.az/society/1758241.html В одном из бакинских поселков временно отключили свет В поселке Гарачухур в Сураханском районе Баку временно отключат электроснабжение. Как сообщили Day.Az в пресс-службе "Азеришыг", ограничение связано с плановыми ремонтными и обрезочными работами на воздушной линии напряжением 6 кВ. Отключение электроэнергии запланировано на 5 июня - с 09:00 до 15:00.
В одном из бакинских поселков временно отключили свет
В поселке Гарачухур в Сураханском районе Баку временно отключат электроснабжение.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе "Азеришыг", ограничение связано с плановыми ремонтными и обрезочными работами на воздушной линии напряжением 6 кВ.
Отключение электроэнергии запланировано на 5 июня - с 09:00 до 15:00. В это время подача света будет приостановлена на улицах Низами Исмайылова и Джалала Курбанова.
По завершении работ абоненты получат более стабильное и качественное электроснабжение.
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