В одном из бакинских поселков временно отключили свет

В поселке Гарачухур в Сураханском районе Баку временно отключат электроснабжение.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе "Азеришыг", ограничение связано с плановыми ремонтными и обрезочными работами на воздушной линии напряжением 6 кВ.

Отключение электроэнергии запланировано на 5 июня - с 09:00 до 15:00. В это время подача света будет приостановлена на улицах Низами Исмайылова и Джалала Курбанова.

По завершении работ абоненты получат более стабильное и качественное электроснабжение.