В бакинском метро произошла задержка в движении поездов

На линии Бакинского метро "Ахмедлы"-"Ичеришехер" произошла кратковременная задержка.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"В кабине машиниста движущегося поезда сработала система индикации дверей. Машинист провел осмотр, однако неисправностей не выявил. Тем не менее, на следующем перегоне проблема повторилась. Машинист сообщил об этом диспетчеру и высадил пассажиров. После этого поезд был осмотрен уже без пассажиров", - рассказал Мамедов.

По его словам, во время проведения осмотра возникла неизбежная кратковременная задержка на линии. Однако оперативно был выпущен резервный поезд, и интервал движения был восстановлен.

Ранее сообщалось, что оплата проезда в метро может стать еще удобнее для жителей Баку.