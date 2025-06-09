В Азербайджане продлен срок регистрации на этот экзамен

В Азербайджане срок регистрации для участия во второй попытке второго этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей продлен до 23:59 сегодняшнего дня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) , абитуриенты, желающие принять участие в экзамене, должны войти на соответствующую страницу сайта ГЭЦ (https://eservices.dim.gov.az/erizebak/cehd2/), использовав логин и пароль от личного кабинета, выбрать желаемую группу специальностей и пройти регистрацию, оплатив участие в установленном порядке.