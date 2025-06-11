В этом районе временно не будет света

Сегодня в Губинском районе ожидается временное прекращение подачи электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", 11 июня будут проводиться капитальные ремонтные работы на подстанции "Губа" 35/6 кВ, расположенной в Губинской электрической сети.

В связи с этим электрические линии в ряде сел района и на территории города будут отключены. С 10:00 до 16:00 соответствующие ограничения затронут улицы Наримана Нариманова, Гасыма Исмайылова, Самеда Вургуна, Юсифа Гасымова, Мемар Аджеми, Мухаммеда Амина Расулзаде, Алигулу Нариманова, Алигейдара Оруджова, Арифа Гусейнзаде, 223-й Стрелковой дивизии, Моллы Панаха Вагифа, Гянджляр, Гаджибабы Алиева, проспект Гейдара Алиева, а также села Агбиль, Ашагы Атудж, Даглы, Алибейгышлаг, Мирзамамедкенд, Владимировка и поселок Красная Слобода.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.