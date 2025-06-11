Обнародован прогноз погоды на 12 июня.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем - 27-32° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - около 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75 %, днем - 45-50 %.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях ожидается переменный дождь, грозы, кратковременный ливень, град. Ночью и утром на ряде горных территорий временами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 20-25° тепла.