В ряде улиц бакинского поселка временно не будет света

Сегодня, 13 июня, в бакинском поселке Бузовна (Хазарский район) будет временно отключено электроснабжение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", с 10:00 до 15:00 на улицах Рухуллы Ахундова и Гейдара Эйвазова планируется провести работы по замене и обновлению электрических проводов. Эти улицы находятся в зоне обслуживания Управления электроснабжения и сбыта Хазарского района.

В связи с техническими работами подача электроэнергии в этом районе будет ограничена. По завершении модернизации системы жители смогут рассчитывать на более стабильное и качественное электроснабжение.