В двух районах Карабаха построят новые больницы

Медицинская инфраструктура возвращается на освобожденные территории Азербайджана. В Лачинском и Кяльбаджарском районах вскоре начнется строительство центральных больниц - соответствующие процессы уже запущены.

Как сообщает Day.Az, Управление строящихся объектов Министерства здравоохранения дало старт подготовительным работам.

В рамках проекта был заключен контракт с компанией "İba Group" MMC, которой поручена разработка проектно-сметной документации для обеих больниц.

Согласно подписанным договорам, на подготовку документов из государственного бюджета было выделено 1 191 500 манатов.

Интересно, что компания "İba Group" была зарегистрирована относительно недавно - в 2019 году. Уставной капитал фирмы составляет всего 50 манатов, а официальным представителем выступает Ильгар Хыдыр оглу Бяйляров.

Проект является частью масштабной программы по восстановлению социальной инфраструктуры в Карабахе.

Ранее мы сообщали, что в Карабахе создается новый национальный парк.